Гребенкин о Беруби: «Тренер, закаленный хоккеем, жизнью, он говорит все прямо в лицо. Если ты ошибся, он скажет. Если же ты сделал что-то хорошо, он похвалит»

Никита Гребенкин высказался о работе с тренером «Торонто» Крэйгом Беруби.

– Какое впечатление у вас уже мог оставить главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби? Есть ли ощущение, что в его манере общения, работе есть что-то от его прошлого как хоккейного бойца?

– Видно, что он тренер, закаленный хоккеем, жизнью, и он говорит все прямо в лицо. Если ты сделал ошибку, он это обязательно скажет. Если же ты сделал что-то хорошо, он тебя похвалит.

Такого не будет, что он станет молчать, терпеть, недоговаривать, а все скажет прямо. Он не будет сначала говорить тебе в лицо, что все хорошо, а потом станет что-то плохое говорить за твоей спиной.

– Форвард «Вегаса» Иван Барбашев, который вместе с Беруби выигрывал Кубок Стэнли в «Сент-Луисе» в 2019 году, говорил, что тренер мог дать «по щщам» любому игроку вне зависимости от его статуса. В этом плане в «Торонто» не меняется ли он в общении со звездами в лице американца Остона Мэттьюса или шведа Вильяма Нюландера?

– Абсолютно не меняется. Говорит им все по факту, по делу в лицо. По крайней мере, то, что я видел, – это честный открытый диалог.

Что касается общения с этими ребятами, то я проходил предсезонку в команде. Я их знаю, они меня знают. Они понимают, что я за парень, мы и смеялись вместе, и работали вместе. Все восприняли мой приход позитивно. И я очень сильно обрадовался, когда меня увидели в раздевалке.

Большинство ребят улыбались, подходили, поздравляли, что меня подняли в основу. Им неважно, звезда ты или игрок четвертого звена. Коллектив тебя принимает, и это очень приятно, – сказал нападающий «Торонто » Никита Гребенкин .