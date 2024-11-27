Гребенкин о шутке «Backcheck, forecheck, paycheck»: «Мне нравится общаться, даже с моим плохим английским. Главное, что все посмеялись»

Никита Гребенкин рассказал о шутке после дебютного матча с «Вегасом».

– В соцсетях разошлась ваша шутка в послематчевом интервью (Гребенкин на вопрос о том, что ему сказали перед матчем в команде, ответил: «Backcheck, forecheck, paycheck» (отработка в оборону, прессинг в зоне соперника, зарплата – Спортс’’). Было ли это ощущение эйфории от дебюта?

– Нет, я просто позитивный парень. Мне нравится общаться с людьми, в том числе и с прессой, даже с моим плохим английским. Я общаюсь с людьми просто на улице.

То, что я тогда сказал, – это не следствие эйфории. Но главное, что все посмеялись, команда выиграла, и вечер закончился позитивно.

– Как сейчас поживает ваш уровень английского языка?

– Пять месяцев назад у меня английский был вообще на нулевом уровне. Когда я приехал в Канаду, то позанимался 35-40 часов с преподавателем. А когда дело стало ближе к сезону, я перестал заниматься, так как тяжело.

Ты тренируешься, потом спишь, потом занятия по английскому. В АХЛ из россиян только я и Артур Ахтямов, а остальные все финны, шведы, канадцы и американцы.

Ты постоянно много говоришь на английском каждый день и хочешь не хочешь, но становишься в этом плане лучше и лучше.

В команде НХЛ же я один, поэтому стараюсь понимать, разговаривать и разговаривать.

Ребята понимают, что мне тяжело, но помогают мне, слушают меня, подкидывают какие-то новые темы для разговора на легком английском, чтобы я мог объясниться.

В «Торонто » при разборе игр ты смотришь хоккейные моменты по тому же телевизору, тебе показывают видеонарезки, где ты должен быть в данной ситуации.

Мне сразу сказали, что если у тебя есть вопросы – задавай их, не стесняйся.

Я это и делаю, поэтому у меня нет непонимания, во что я должен играть и во что играет команда, – сказал Никита Гребенкин .