Гребенкин о жизни в Торонто: «Адаптировался, уже не нервничаю, выходя на улицу. На севере города есть русский магазин, русский и грузинский ресторан, бывал там»
– Несколько месяцев назад вы говорили, что живете в центре Торонто и вам там было непривычно. Насколько адаптировались уже за прошедшие три с лишним месяца?
– Да, я адаптировался. Понимаю, куда можно съездить, сходить в ресторан, прогуляться, ощущаю себя комфортно. Не скажу, что я суперпривык, ощущая себя как дома. Но выходя на улицу, я уже не нервничаю.
Уже знаю улицы, куда можно повернуть, куда выйти. Конечно, между Торонто и Магнитогорском большое отличие. Магнитогорск, где я жил, небольшой город, тут мегаполис. И я к этому уже привык
– То есть тоски по родине, ностальгии у вас нет?
– Ну, конечно, есть, дом есть дом, родина есть родина, и я всегда вспоминаю добрым словом, что происходило раньше. Но у меня здесь работа, надо жить в моменте.
Тут мне все интересно, и я хочу развиваться, помогать команде побеждать, проявлять себя.
– Считается, что наибольшее количество русскоязычного населения Торонто живет на севере города. Не гуляли еще там?
– Там есть русский магазин, русский и грузинский ресторан. Бывал там не один раз, очень много русских ребят. Приятно, что такие магазины и рестораны есть: заходишь туда, а там все из России привезено, – сказал нападающий «Торонто» Никита Гребенкин.
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