Терещенко о Кузнецове: «Не думаю, что Женя плохо играет. Его проблемы в некоторых матчах связаны с присущей лишь ему манерой действий на площадке»

Алексей Терещенко высказался об игре Евгения Кузнецова за СКА.

– Евгений Кузнецов окончательно адаптировался в КХЛ?

– Я вообще не думаю, что Женя плохо играет. На мой взгляд, проблемы Кузнецова в некоторых матчах связаны с особенной, присущей лишь ему манерой действий на площадке.

В свои 32 года именитый новичок СКА , как и большинство опытных и титулованных игроков лиги, держит свой стабильно высокий уровень, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .