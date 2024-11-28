Терещенко о Кузнецове: «Не думаю, что Женя плохо играет. Его проблемы в некоторых матчах связаны с присущей лишь ему манерой действий на площадке»
Алексей Терещенко высказался об игре Евгения Кузнецова за СКА.
– Евгений Кузнецов окончательно адаптировался в КХЛ?
– Я вообще не думаю, что Женя плохо играет. На мой взгляд, проблемы Кузнецова в некоторых матчах связаны с особенной, присущей лишь ему манерой действий на площадке.
В свои 32 года именитый новичок СКА, как и большинство опытных и титулованных игроков лиги, держит свой стабильно высокий уровень, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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