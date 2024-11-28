Бучневич сделал пас на победный гол в матче с «Нью-Джерси» и получил травму во 2-м периоде. У него 6+9 в 24 играх
Павел Бучневич сделал пас на победный гол в матче с «Нью-Джерси» (3:0).
На 9-й секунде форвард «Сент-Луиса» ассистировал Роберту Томасу, который открыл счет в игре.
Россиянин продлил результативную серию (1+2) до 3 матчей. Всего в 24 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 15 (6+9) очков.
Сегодня за 8:54 (1:10 – в большинстве, 0:54 – в меньшинстве) у Бучневича ни одного броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
На 28-й минуте нападающий покинул площадку из-за травмы, опираясь на правую ногу. Больше на лед он не выходил.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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