Бучневич о «Сент-Луисе»: «Игра в атаке – самая большая проблема. С 1-2 голами за игру побеждать невозможно. У нас хорошие игроки, но мы не забиваем»
«Блюз» в текущем сезоне НХЛ забросили 52 шайбы в 22 играх (без учета решающих буллитов) и занимают 30-е место в лиге по среднему числу голов за игру (2,36).
По среднему числу бросков в створ за игру – 29-е (26,2), по эффективности большинства – 25-е (16,7%).
29-летний россиянин набрал 13 (5+8) очков в 22 играх при полезности «минус 6».
Клуб уволил главного тренера Дрю Бэннистера, пригласив на его место Джима Монтгомери, недавно покинувшего «Бостон».
«Мы забиваем по 2 гола за игру. Так не выиграть. Наши вратари должны отражать по 50 бросков за игру, это невозможно. У нас хорошие игроки, но мы не забиваем. Нужно разобраться с игрой в атаке, это наша самая большая проблема.
С одним или двумя голами за игру побеждать невозможно. Просто невозможно», – сказал Бучневич после поражения команды от «Айлендерс» (1:3).
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