Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Ютой», став 2-й звездой. У него 9 (4+5) очков в 14 играх
Павел Бучневич сделал две передачи в матче с «Ютой» и стал второй звездой.
Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась поражением «Сент-Луиса» со счетом 2:4.
Бучневич провел на льду 18:37 и отметился одним броском в створ при полезности «минус 2».
В активе 29-летнего россиянина стало 9 (4+5) очков в 14 играх в текущем сезоне при полезности «0».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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