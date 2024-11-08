Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Ютой», став 2-й звездой. У него 9 (4+5) очков в 14 играх

Павел Бучневич сделал две передачи в матче с «Ютой» и стал второй звездой.

Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась поражением «Сент-Луиса » со счетом 2:4. Бучневич провел на льду 18:37 и отметился одним броском в створ при полезности «минус 2». В активе 29-летнего россиянина стало 9 (4+5) очков в 14 играх в текущем сезоне при полезности «0».