Бучневич против «Баффало»: 5-й гол в сезоне, 4 броска и 1 хит за 18:19

Павел Бучневич забил гол в матче против «Баффало».

Нападающий «Сент-Луиса » отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сейбрс» (3:4 ОТ).

Павел Бучневич провел на льду 18:19 и отметился 4 бросками в створ ворот, 1 силовым приемом, а также допустил 1 потерю.

Всего на его счету теперь 11 (5+6) баллов в 17 играх сезона.