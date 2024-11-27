Филип Томазино: «Малкин – легенда. «Питтсбург» был моей любимой командой в детстве, я наблюдал за Сидом и Джино. Быть с ним в одном звене – просто безумие»
Филип Томазино рассказал, что равнялся на Евгения Малкина в детстве.
Нападающий перешел в «Питтсбург» 25 ноября. Во время первой тренировки с командой он занимался в звене с Евгением Малкиным.
«Он легенда. Честно говоря, «Питтсбург» был моей любимой командой в детстве, все детство я наблюдал за Сидом и Джино.
Так что быть с ним в одном звене – это просто безумие. Это потрясающе. Это еще один парень, на которого я равнялся, и чертовски классный игрок», – сказал новичок «Питтсбурга» Филип Томазино.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
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