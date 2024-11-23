Салливан о том, что Джерри часто пропускает после первого же броска: «Это происходит за счет миллиона разных способов. Можете объяснить сегодняшний гол? Я не могу»

Майк Салливан высказался о том, что Джерри опять пропустил после первого броска.

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри пропустил после первого же броска соперника в створ в 4 из 6 матчей в этом сезоне , в том числе в сегодняшней игре с «Виннипегом» (1:4).

«Это происходит за счет миллиона разных способов. Например, сегодня. Первый гол в наши ворота – как я это объясню?

Вы можете это объяснить? Я не могу», – сказал главный тренер «Питтсбурга».

На 2-й минуте матча форвард «Джетс» Нино Нидеррайтер перехватил шайбу в зоне «Пингвинс» после потери Евгения Малкина и переиграл Джерри в ближнем бою.