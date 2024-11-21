Форвард минского «Динамо» Анас стал первым участником Недели звезд хоккея-2025

Определился первый участник Матча звезд КХЛ-2025.

Им стал нападающий минского «Динамо » Сэм Анас , сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Анас набрал 20,8% голосов болельщиков и стал первым участником Недели звезд хоккея‑2025, которая пройдет в Новосибирске в феврале.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 31-летний форвард провел 28 матчей и набрал 21 (7+14) очко.