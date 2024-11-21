Форвард минского «Динамо» Анас стал первым участником Недели звезд хоккея-2025
Определился первый участник Матча звезд КХЛ-2025.
Им стал нападающий минского «Динамо» Сэм Анас, сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Анас набрал 20,8% голосов болельщиков и стал первым участником Недели звезд хоккея‑2025, которая пройдет в Новосибирске в феврале.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 31-летний форвард провел 28 матчей и набрал 21 (7+14) очко.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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