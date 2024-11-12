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  • Браташ о том, что игра с «Салаватом» была скучной: «Мне было весело. Если вам только голы в хоккее нравятся, ходите смотреть Матч звезд»
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Браташ о том, что игра с «Салаватом» была скучной: «Мне было весело. Если вам только голы в хоккее нравятся, ходите смотреть Матч звезд»

Олег Браташ высказался после матча против «Салавата Юлаева» (1:3).

– Обидно. Хорошая, качественная работа с нашей стороны, обидно остаться без очков. Но это хоккей, здесь такие игры, от ножа. Один какой‑то момент, одна ошибка может решить исход мата. Что и произошло сегодня. Могли очки завоевать сегодня.

– Почему игра была такая скучная?

– Мне было весело, не знаю, почему вы посчитали игру скучной. В первом периоде игра была классная, быстрая. Но если вам только голы в хоккее нравятся, ходите смотреть только Матч звезд.

Не надо делать выводов так прямо, ведь у других может быть другое мнение. Например, мое мнение в том, что игра была веселая, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСалават Юлаев
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