«Авангард» делал предложение Ковальчуку. 41-летний хоккеист был готов вернуться только при Хартли
«Авангард» пытался вернуть Илью Ковальчука в команду.
41-летний хоккеист получал предложение о переходе в «Авангард».
«Я знаю информацию, которую еще никто не сообщал. «Авангард» делал предложение Илье Ковальчуку вернуться как хоккеисту.
Ковальчук отказался. Сказал, что если привезете Хартли, я вернусь, а так не пойду. Предложение было», – сказал журналист Алексей Шевченко.
Ковальчук выиграл Кубок Гагарина вместе с «Авангардом» в сезоне-2020/21 – тогда команду возглавлял Боб Хартли, знакомый Илье по работе в НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «СЭ Хоккейный» на YouTube
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