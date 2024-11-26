«Авангард» делал предложение Ковальчуку. 41-летний хоккеист был готов вернуться только при Хартли

«Авангард» пытался вернуть Илью Ковальчука в команду.

41-летний хоккеист получал предложение о переходе в «Авангард ».

«Я знаю информацию, которую еще никто не сообщал. «Авангард» делал предложение Илье Ковальчуку вернуться как хоккеисту.

Ковальчук отказался. Сказал, что если привезете Хартли, я вернусь, а так не пойду. Предложение было», – сказал журналист Алексей Шевченко .

Ковальчук выиграл Кубок Гагарина вместе с «Авангардом» в сезоне-2020/21 – тогда команду возглавлял Боб Хартли, знакомый Илье по работе в НХЛ.