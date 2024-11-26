Майкл Пелино: «Я сказал «Авангарду», что не смогу приехать на данный момент. У нас были только очень общие разговоры»

Майкл Пелино сообщил, что не войдет в тренерский штаб «Авангарда».

Ранее появилась информация , что канадский специалист получил предложение от «Авангарда» о работе в тренерском штабе.

– Вы готовы к большой работе в КХЛ? Поступали ли вам предложения из России?

– Я получил несколько интересных звонков из разных клубов за эти годы, и я надеюсь, что у меня будет возможность вернуться сюда когда-нибудь.

Но сейчас мне лучше остаться здесь, в Канаде, и быть с семьей, а что будет дальше – посмотрим.

– Правда ли, что «Авангард» связывался с вами и предлагал роль помощника в штабе?

– Я говорил с Омском, но у нас были только очень общие разговоры.

И я сказал им, что на данный момент не смогу приехать, – сказал Майкл Пелино .