  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Строум про 2 поражения «Вашингтона» без Овечкина: «Нужно найти способ создавать больше моментов. Мы не так часто доводим шайбу до ворот, как раньше»
0

Строум про 2 поражения «Вашингтона» без Овечкина: «Нужно найти способ создавать больше моментов. Мы не так часто доводим шайбу до ворот, как раньше»

Дилан Строум высказался о поражениях «Вашингтона» без Александра Овечкина.

Без своего капитана, выбывшего на 4-6 недель из-за перелома ноги, «Кэпиталс» проиграли два матча дома подряд – с «Колорадо» (1:2) и с «Нью-Джерси» (2:3). 

«Очевидно, это всего лишь два матча, но это два матча без Ови, и мы не знаем, сколько времени его не будет с нами. Нам нужно найти способ создавать больше моментов.

Мы не так часто доводим шайбу до ворот, как раньше, это касается и нападающих, и защитников, так что нужно искать способы делать это. Вчера мы хорошо держали шайбу, но, конечно, они [«Нью-Джерси»] перебросали нас до третьего периода, когда нам удалось нанести больше бросков.

Но, я думаю, если мы будем играть так, как в третьем периоде, с чуть большей самоотдачей и стремлением добираться до ворот и действовать активнее, у нас все будет в порядке», – сказал нападающий «Вашингтона».

Карбери про 2 поражения «Вашингтона» без Овечкина: «Понимаю, какие выводы можно сделать, но даже при нем мы полагались на ошибки соперника. Работаем над созданием моментов»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoВашингтон
logoДилан Строум
logoАлександр Овечкин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин с «+15» делит 2-е место по полезности в сезоне НХЛ с Орловым, Капризовым и Сандином. Лидирует Дилан Строум с «+18»
1819 ноября, 05:58
Орлов с Капризовым делят 2-е место в НХЛ по полезности с «+15». Строум – первый с «+16», у Овечкина «+13»
4018 ноября, 11:17
Овечкин о центрах: «Бэкстрем – один тип игрока, Кузнецов – другой, Строум – третий. Их нельзя сравнивать. Дилан все еще молод и может стать топ-центром»
1213 ноября, 08:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Тампа» примет «Колорадо», «Филадельфия» против «Вегаса»
5713 минут назад
Веренски, Рантанен и Уолл – звезды недели в НХЛ. Защитник «Коламбуса» набрал 2+5 в 3 матчах
36 минут назад
Маккинон, Макдэвид – а дальше? Назовите лучших по очкам в прошлом сезоне
сегодня, 21:30Спецпроект
Ларионов о 6:0 со «Спартаком»: «Торпедо» должно быть агрессивным, умным. Важна стабильность, не хотелось быть командой на 1‑2 игры. Спасибо сопернику, трудно проигрывать дома с таким счетом»
сегодня, 21:02
Алексей Жамнов: «В «Спартаке» глобального кризиса не вижу. Бывает, что у соперника залетает все. По голевым моментам все отлично, а счет – 0:6. Мы «Торпедо» обыграем еще не раз»
11сегодня, 20:33
Воробьев об 1:2 с «Ак Барсом»: «ЦСКА умудрился и не забить, и пропустить в большинстве. Моменты сравнять были, реализация очень слабая»
2сегодня, 20:16
Козлов о 2:0 с «Северсталью»: «Салавату» было важно выиграть в день рождения. Понимали, что соперника не перебегать, ждали моментов на контратаках»
2сегодня, 19:53
Ротенберг включил 20 игроков СКА в расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала
21сегодня, 19:28
У «Торпедо» 4-я победа в 6 последних матчах – разгромили «Спартак» 6:0 в гостях. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
13сегодня, 19:07
«Сближение России с Китаем – стратегический приоритет наших великих стран. Китайским командам интересны встречи с россиянами, а мы готовы передавать наши ноу-хау». Третьяк о проектах ФХР
11сегодня, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о 2:1 с ЦСКА: «Ак Барс» сыграл терпеливо, строго по заданию. Весь матч провели с предельной концентрацией»
27 минут назад
Грин о критике Ткачака за 21 минуту штрафа: «Болтовня несправедлива, это безумие. Предпочту игрока, который ошибается из-за эмоций и страсти, совершающему ошибки из-за пассивности»
156 минут назад
Сушинский об «Автомобилисте»: «Не первую регулярку проводит хорошо, но в плей-офф всегда проблемы»
2сегодня, 20:47
У Кочеткова сотрясение мозга. Вратарь «Каролины» выбыл на неопределенный срок
5сегодня, 20:04
Леонтьев об 1:3 с «Куньлунем»: «Нефтехимик» не лез на пятак, не обострял. Два периода проиграли по делу, в 3-м шайба уже не шла в ворота»
сегодня, 19:39
Канарейкин о Мичкове: «Чем быстрее выучит английский, тем будет легче, начнет понимать, что требует тренер. Хоккей – это еще общение вне льда»
сегодня, 17:23
Оклад Капустина в «Нефтехимике» – 6 млн рублей (Metaratings)
сегодня, 16:40
Плющев о поражениях «Сибири»: «Команда не может резко сдать без психологической причины. Болельщики рассчитывали на плей-офф»
2сегодня, 16:24
Крикунов о Кинэне и Пелино во главе сборной легионеров КХЛ: «Известные тренеры, поэтому их выбрали. Будет конкурентная команда. Классные вратари, защитники, про нападающих и говорить нечего»»
сегодня, 16:14
«Сибирь» уволит тренера по физподготовке Занковца (Иван Богун)
2сегодня, 15:59