Строум про 2 поражения «Вашингтона» без Овечкина: «Нужно найти способ создавать больше моментов. Мы не так часто доводим шайбу до ворот, как раньше»

Дилан Строум высказался о поражениях «Вашингтона» без Александра Овечкина.

Без своего капитана, выбывшего на 4-6 недель из-за перелома ноги, «Кэпиталс» проиграли два матча дома подряд – с «Колорадо» (1:2) и с «Нью-Джерси» (2:3).

«Очевидно, это всего лишь два матча, но это два матча без Ови, и мы не знаем, сколько времени его не будет с нами. Нам нужно найти способ создавать больше моментов.

Мы не так часто доводим шайбу до ворот, как раньше, это касается и нападающих, и защитников, так что нужно искать способы делать это. Вчера мы хорошо держали шайбу, но, конечно, они [«Нью-Джерси»] перебросали нас до третьего периода, когда нам удалось нанести больше бросков.

Но, я думаю, если мы будем играть так, как в третьем периоде, с чуть большей самоотдачей и стремлением добираться до ворот и действовать активнее, у нас все будет в порядке», – сказал нападающий «Вашингтона».

Карбери про 2 поражения «Вашингтона» без Овечкина: «Понимаю, какие выводы можно сделать, но даже при нем мы полагались на ошибки соперника. Работаем над созданием моментов»