Овечкин о центрах: «Бэкстрем – один тип игрока, Кузнецов – другой, Строум – третий. Их нельзя сравнивать. Дилан все еще молод и может стать топ-центром»

Александр Овечкин высказался о центрфорвардах, с которыми играл в «Вашингтоне».

«Бэкстрем – один тип центра, Кузнецов – другой, Строум – третий. Их нельзя сравнивать.

Дилан все еще молод и может стать еще лучше. У него большой потенциал, чтобы стать топ-центром в НХЛ.

В прошлом году Строум сделал большой шаг вперед, и сейчас он может нести команду на своих плечах», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин .

На счету Дилана Строума 22 (4+18) очка в 14 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 11».

Строум об Овечкине: «Постараемся продолжать побеждать. Чем больше мы выигрываем, тем больше забиваем. И тем больше шайб забрасывает он. Это хороший рецепт»