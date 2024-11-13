Овечкин о центрах: «Бэкстрем – один тип игрока, Кузнецов – другой, Строум – третий. Их нельзя сравнивать. Дилан все еще молод и может стать топ-центром»
Александр Овечкин высказался о центрфорвардах, с которыми играл в «Вашингтоне».
«Бэкстрем – один тип центра, Кузнецов – другой, Строум – третий. Их нельзя сравнивать.
Дилан все еще молод и может стать еще лучше. У него большой потенциал, чтобы стать топ-центром в НХЛ.
В прошлом году Строум сделал большой шаг вперед, и сейчас он может нести команду на своих плечах», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
На счету Дилана Строума 22 (4+18) очка в 14 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 11».
Строум об Овечкине: «Постараемся продолжать побеждать. Чем больше мы выигрываем, тем больше забиваем. И тем больше шайб забрасывает он. Это хороший рецепт»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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