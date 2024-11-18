Орлов с Капризовым делят 2-е место в НХЛ по полезности с «+15». Строум – первый с «+16», у Овечкина «+13»
Дмитрий Орлов делит с Кириллом Капризовым 2-е место в НХЛ по полезности.
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей при показатели полезности «плюс 3» в матче против «Сент-Луиса» (4:1).
Таким образом, Орлов поднялся в рейтинге игроков НХЛ по этому показателю и разделил второе место с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым. У обоих игроков по «+15» в 17 играх регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал «+13» в 17 матчах и занял 7-е место в рейтинге по показателю полезности.
Лидирует в рейтинге форвард «Вашингтона» Дилан Строум, у которого «+16» в 17 играх регулярного чемпионата.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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