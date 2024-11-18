Орлов с Капризовым делят 2-е место в НХЛ по полезности с «+15». Строум – первый с «+16», у Овечкина «+13»

Дмитрий Орлов делит с Кириллом Капризовым 2-е место в НХЛ по полезности.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей при показатели полезности «плюс 3» в матче против «Сент-Луиса» (4:1).

Таким образом, Орлов поднялся в рейтинге игроков НХЛ по этому показателю и разделил второе место с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым . У обоих игроков по «+15» в 17 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал «+13» в 17 матчах и занял 7-е место в рейтинге по показателю полезности.

Лидирует в рейтинге форвард «Вашингтона » Дилан Строум , у которого «+16» в 17 играх регулярного чемпионата.