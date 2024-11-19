Овечкин с «+15» делит 2-е место по полезности в сезоне НХЛ с Орловым, Капризовым и Сандином. Лидирует Дилан Строум с «+18»
Александр Овечкин с «+15» делит 2-е место по полезности в сезоне НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2), завершив встречу с полезностью «+2».
В активе 39-летнего нападающего стало 15 голов в 18 играх в текущем сезоне при 25 очках «+15».
Овечкин делит 2-е место по полезности в лиге с партнером по команде Расмусом Сандином, а также защитником «Каролины» Дмитрием Орловым и форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым.
Лидирует в списке еще один игрок «Кэпиталс» – форвард Дилан Строум с «+18».
Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб
Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. На 57-й минуте Уилсон подрался с Джеком
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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