  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карбери про 2 поражения «Вашингтона» без Овечкина: «Понимаю, какие выводы можно сделать, но даже при нем мы полагались на ошибки соперника. Работаем над созданием моментов»
3

Карбери про 2 поражения «Вашингтона» без Овечкина: «Понимаю, какие выводы можно сделать, но даже при нем мы полагались на ошибки соперника. Работаем над созданием моментов»

Спенсер Карбери высказался о поражениях «Вашингтона» без Александра Овечкина.

Без своего капитана, выбывшего на 4-6 недель из-за перелома ноги, «Кэпиталс» проиграли два матча подряд, забив в них лишь 3 гола.

«Я понимаю, какие выводы можно сделать из этого.

Да, он игрок, который помогает нам забивать. Но если вы посмотрите на статистику и на то, что происходило, даже когда он был в составе, вы увидите, что мы в основном полагались на ошибки соперника при передачах.

Это не самая сильная наша сторона, но мы будем работать над тем, чтобы создавать моменты при игре «5 на 5» и не полагаться только на прессинг и перехваты», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Главное о травме Овечкина: сломал левую ногу, пропустит от месяца до полутора

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoВашингтон
logoНХЛ
logoСпенсер Карбери
logoАлександр Овечкин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Загитова об Овечкине: «Он двигает наш спорт вперед. Очень хочется пожелать здоровья, а потом – как можно больше заброшенных шайб! Надеемся, что Александр побьет рекорд Гретцки»
35сегодня, 06:15
Овечкин отправится на выезд во Флориду вместе с «Вашингтоном»
21вчера, 21:44
Третьяк о травме Овечкина: «Я позвонил ему, пожелал быстрейшего восстановления. Он красавец в этом году. Просто потрясающе начал сезон»
8вчера, 17:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Тампа» примет «Колорадо», «Филадельфия» против «Вегаса»
14 минут назад
Кто забил больше – Овечкин или Роналду? Правда, что Яшин был хорош на льду? Это неортодоксальный тест про хоккей
24 минуты назадСпецпроект
Директор «Динамо» о Миске: «Плохой матч был только с Нижнекамском. Иногда становилось жалко Хантера – перед смешным голом видим 2 рикошета»
152 минуты назад
Вратарь «Челмета» Щетилин и его жена пострадали в автомобильной аварии. Их и еще несколько человек сбил пьяный водитель (74.ru)
21сегодня, 11:42
Директор «Динамо» о драфте в КХЛ: «Не понимаю его. У нас исторически детская школа входит в структуру клуба. Есть динамовцы, есть спартаковцы – это патриотический аспект»
7сегодня, 10:58
Никита Щитов: «В руководстве «Авангарда» полный бардак – скупают все, что есть. Непонятно, для чего это делается и какая концепция. Кто будет тренером?»
16сегодня, 10:47
Витя Кравченко о США: «У детских тренеров по 500-600 тысяч долларов зарплата. Спорт там – часть культурного кода. Не на словах, а на деле»
167сегодня, 10:33
«Авангард» предложил Пелино войти в тренерский штаб. 65‑летний специалист склоняется к отказу («Матч ТВ»)
23сегодня, 09:58
Мойсевич – новичок недели в КХЛ. Морозов стал лучшим форвардом, Савиков – защитником, Галкин – лучший вратарь
1сегодня, 09:15
Уэйн Гретцки: «Мне было неловко, когда я побил рекорд Хоу по голам. Отец сказал: «Горди рад твоему достижению. Когда кто-то побьет твой рекорд, прояви такое же достоинство»
31сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Сибирь» интересуется Талалуевым из «Амура». Стороны ведут переговоры о переходе (Winners)
4 минуты назад
Алекс Нюландер о матче с братом за «Торонто»: «Я навсегда это запомню. Вильям забил отличный гол – у меня было прекрасное место для просмотра»
сегодня, 12:16
Плющев о Кинэне и Пелино во главе сборной легионеров КХЛ: «Не за пирожки же они приедут – видимо, есть большие деньги. Выбор для пиара»
1сегодня, 11:57
Прищепов забил 2-й гол в сезоне АХЛ. У форварда 2+4 в 11 матчах за фарм «Колорадо»
1сегодня, 11:20Видео
Рантанен о Коваленко: «Он использует iPad больше всех на скамейке «Колорадо» – в Angry Birds играет»
3сегодня, 10:15
Андрей Назаров: «Участники плей-офф в КХЛ на 90% определены. Живем в непростое время – мы должны объединиться вокруг национального лидера и идти плечом к плечу друг к другу»
21сегодня, 09:46
Хартман о травме Капризова: «Он лучший бомбардир НХЛ – нужно заполнить большую пустоту. «Миннесота» должна выкладываться по полной»
сегодня, 09:30
Генменеджер «Сент-Луиса» об увольнении Бэннистера: «Решение принято из-за того, что Монтгомери был доступен. Считаю его лучшим тренером в НХЛ»
2сегодня, 08:31
Сопин о прогрессе «Динамо»: «Никогда не хочется идти на крайние меры – расторгать игроков или производить непопулярные обмены. Жестких методов нам удалось избежать»
сегодня, 07:15
Капризов избежал серьезной травмы – тренер «Миннесоты» подтвердил. Вскоре он должен вернуться в строй, Хуснутдинов – тоже
сегодня, 05:58