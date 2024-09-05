Как смотреть КХЛ: что на «Кинопоиске», «Матч ТВ» и каналах лиги? Есть обновления

Телегид на сезон-2024/25.

В новом сезоне по-прежнему актуальна схема, запущенная год назад: как минимум на пять лет с нами большой игрок – «Яндекс», то есть «Кинопоиск».

Рассказываем, что ждет зрителей в новом сезоне.

Где смотреть КХЛ-2024/25?

Тут как и прежде – три главных источника: «Матч ТВ», кабельные каналы лиги KHL и KHL Prime, а также «Кинопоиск» и сайт КХЛ, которые с прошлого сезона объединены подпиской «Яндекс Плюс».

Матчи некоторых команд дополнительно транслируют региональные каналы: «Ак Барс» – «ТНВ Татарстан», «Салават Юлаев» – БСТ, «Авангард» – «12», «Металлург» – «ТВ-ИН», СКА – «78», «Локомотив» – «Первый ярославский», «Торпедо» – «НН 24», «Амур» – «Губерния», «Трактор» – «ОТВ».

В Казахстане игры «Барыса» бесплатно показывает Qazsport, в Беларуси минское «Динамо» можно увидеть на «Беларусь 5».

Как «Матч ТВ» и «Кинопоиск» поделят топ-матчи?

«Матч ТВ» традиционно показывает часть игр. Это последний сезон трехлетнего контракта, продленного в 2022-м. Важно, что у «Матча» тут – в отличие, например, от РПЛ – права только на общедоступный эфир, то есть трансляции непосредственно на федеральном канале.

«Кинопоиск» покажет абсолютно все игры сезона. Хоккей входит в базовую подписку «Яндекс Плюса», куда можно подключить четыре аккаунта до 10 устройств к каждому. Еще подписка дает доступ к другим сервисам «Яндекса», в том числе кэшбек на покупку хоккейный билетов.

Возможность смотреть матчи на официальном сайте КХЛ остается, но делать это можно только с подпиской «Яндекс Плюс».

Базовый принцип взаимодействия «Кинопоиска» и «Матч ТВ», описанный в контракте, остается прежним: за федеральным каналом право первым выбирать игру для прямого эфира, но параллельно она может быть на KHL/KHL Prime и обязательно будет по подписке «Яндекс Плюс» (потому что там в лайве вообще все и всегда).

У «Кинопоиска» право второго выбора на каждой неделе, но эти игры в прямом эфире получится посмотреть только по подписке «Яндекс Плюс», то есть на «Кинопоиске» или сайте КХЛ. На «Матч ТВ» и KHL/KHL Prime эти матчи могут появиться только в записи.

«Кинопоиск» рассказал Спортсу’’, что у них будет не менее восьми эксклюзивных трансляций в месяц по ходу регулярного сезона, а в плей-офф – по четыре в месяц.

Какие изменения в трансляциях?

В матче открытия сезона мы увидели обновленную графику.

Теперь слева от счета отображается количество бросков в режиме реального времени.

А еще появилась карта бросков.

В пресс-службе КХЛ нам рассказали, что перед стартом сезона прошел ребрендинг телеканалов лиги – трансляции на обоих каналах стали выходить в формате высокой четкости. По итогам прошлого сезона количество абонентов KHL и KHLPrime выросло на 12% и составило 28 млн и 18,8 млн абонентов соответственно.

Что нового вокруг трансляций?

«Кинопоиск» поделился с нами, что по примеру в прошлого сезона будут доступны лучшие моменты игр, шоу «Хороший гол» и видеоэссе.

Но ждут и обновления:

● С 14 сентября еженедельно будет выходить студийное шоу «Хороший хоккей» с ведущими из «Скользкого льда». Дебют – на матче «Спартака» против «Торпедо».

● Запланирован запуск нового шоу «Хороший гол: тренер». Это спин-офф «Хорошего гола» с арбитрами (где матчи показывают глазами судей), теперь во время игр будут прицельно снимать работу тренера.

«Коуч проводит матч с микрофоном, – анонсируют создатели шоу. – Зрители увидят и услышат хоккей с другой стороны. Тренер не просто выпускает игроков на лед, но и ругает, подбадривает, обсуждает хоккейные моменты и, конечно, разговаривает с судьями».

В компании рассказали, что очень довольны тем, как пользователи смотрят КХЛ: «По итогам прошлого сезона для «Яндекс Плюса» хоккей стал безусловным спортом №1 по аудитории, которая смотрит не только прямые трансляции, но и другой контент о лиге, клубах и хоккеистах».

Немного цифр:

● Плей-офф КХЛ – самое популярное спортивное событие на «Кинопоиске» после футбольного ЧМ-2022. Хоть сравнение и не совсем корректно проводить напрямую, все же чемпионат мира в сервисе был только в формате ретрансляции «Матч ТВ», а основную аудиторию собирал в первоисточнике.

● Аудитория матчей плей-офф достигла миллиона подписчиков «Плюса», а всего сезон КХЛ-2023/24 посмотрели 1,4 млн. Суммарная аудитория с учетом обзоров на сайте КХЛ, шоу и оригинального контента «Кинопоиска», превысила 2,3 млн пользователей.

● В среднем на одного подписчика приходится 10 просмотренных матчей плей-офф, два из которых – игры финальной серии. Сообщается, что по сравнению с сезоном-2022/23 аудитория КХЛ значительно выросла – число посмотревших финальную серию относительно 2023 года поднялось на 54%, несмотря на то, что финал-2024 длился на три матча меньше.

● Весь сезон «Яндекс» продавал билеты без сервисного сбора и открыл предпродажу на игры плей-офф, чтобы помочь клубам справиться со скачком спроса и очередями в кассы. Всего за сезон «Яндекс Афиша» напрямую и через партнеров продала 824 тысячи билетов на матчи КХЛ – в три раза больше, чем в сезоне-2022/23.

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Сергей Гунеев, Алексей Даничев; кадры трансляции «Матч ТВ»