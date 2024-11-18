Бульчук принял вызов.

Роман Ротенберг дал большое интервью Леониду Слуцкому. На середине диалога выяснилось, что главный тренер СКА прочитал один из наших многочисленных текстов о себе – и не согласился с выводами.

Слуцкий поинтересовался, почему в СКА за почти три года при Ротенберге сыграли 106 человек. Роман сразу понял, откуда появилась конкретная цифра: «Я читал этот материал на «Спортс.ру» – коллеги сделали. В этой ситуации коллегам надо все-таки посоветовать в сравнении с другими клубами делать такие анализы».

Вот анализ, который не понравился Роману:

Скольких игроков Ротенберг тренировал в СКА? Мы посчитали всех

«Я видел этот список, – продолжил тренер. – Там много игроков «Невы», которых мы привлекали… Там очень много игроков из нашей системы – ради количества уважаемые коллеги из «Спортс.ру» добавили эти фамилии. Много-много фамилий. Много вратарей, которые были в заявке, но…»

Ротенберг правильно сформулировал легенду – я действительно считал тех, кто хотя бы раз попал в заявку СКА на официальный матч КХЛ. Но черным по белому об этом заявил. Вот, смотрите:

Комментируя этот текст, Роман резюмировал: «Да-да, статистика притянута за уши. И если сравнить с другими клубами, в рамках регламента так действовали все топовые клубы: «Ак Барс», ЦСКА, «Динамо» Москва, «Локомотив», «Авангард». Если мы посмотрим в сравнении – аналогичная ситуация».

Я принял вызов и сыграл в эту игру по правилам Ротенберга: взял составы только пяти перечисленных Романом клубов (Магнитогорск, Уфа, Челябинск, простите). Для чистоты эксперимента сохранил прежнюю методику подсчета – учитывал всех игроков, которые хотя бы раз с 4 января 2022 года попали в заявку на официальный матч регулярного чемпионата или плей-офф КХЛ.

И вот что вышло:

СКА – предсказуемо первый в этой шестерке. «Авангард» совсем рядом, и был бы еще ближе, если бы подписывал настоящих новичков, а не бесконечно тасовал колоду из одних и тех же игроков. Разрыв с другими соперниками выглядит гораздо внушительнее. Московские одноклубники задействовали на четверть меньше игроков, а «Локомотив» постояннее почти в два раза!

Примечательно, что с 4 января 2022 года по четыре специалиста тренировали «Авангард» (Хартли, Рябыкин, Кравец, Звягин) и «Ак Барс» (Квартальнов, Знарок, Билялетдинов, Гатиятулин), а ЦСКА пережил одну, но кардинальную трансформацию – Сергея Федорова сместил Илья Воробьев. Смена главного тренера, как правило, ведет к глобальным перестановкам в составе. Даже несмотря на революции у конкурентов, СКА сохранил лидерство по кадровой неустойчивости.

С другой стороны, на макроуровне у СКА все стабильно. Да, игроки постоянно приходят и уходят, но не меняется концепция, а контракт главного тренера действует до лета 2028 года. Если он сохранит ротацию на прежнем уровне (35,3 хоккеиста в среднем за год), то за это время в СКА сыграют еще 123 человека.

Мы будем считать.