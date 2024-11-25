«Сибирь» уволит тренера по физподготовке Занковца (Иван Богун)

«Сибирь» уволит тренера по физической подготовке Владислава Занковца.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

33-летний белорусский специалист покинет тренерский штаб «Сибири » в ближайшее время. Его может заменить 44-летний Алексей Войтюк, который уходит на повышение в КХЛ из «Омских Крыльев».

На данный момент «Сибирь» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 25 очков в 28 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.