«Сибирь» уволит тренера по физподготовке Занковца (Иван Богун)
«Сибирь» уволит тренера по физической подготовке Владислава Занковца.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.
33-летний белорусский специалист покинет тренерский штаб «Сибири» в ближайшее время. Его может заменить 44-летний Алексей Войтюк, который уходит на повышение в КХЛ из «Омских Крыльев».
На данный момент «Сибирь» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 25 очков в 28 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Богуна
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