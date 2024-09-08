Тренер «Сибири» по ОФП: «Невозможно за лето превратиться в бодибилдера. Прирост мышц не влияет на координацию – это миф»

Тренер «Сибири» по ОФП рассказал, как объем мышц влияет на координацию.

– Есть ли риск при наборе [мышечной массы] потерять эластичность, координацию?

– Нет.

– Это несвязанные вещи?

– Нет, это миф. Нужно понимать, что тот же Дима Овчинников (форвард «Сибири» – Спортс’‘) не сможет за одно лето превратиться в бодибилдера – это невозможно в принципе.

Речь идет о небольшом приросте мышечной массы. Никакого влияния на координационные способности он не окажет – этот компонент каждый день поддерживается и развивается на льду, – сказал тренер «Сибири » по физподготовке Владислав Занковец .

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