Тренер «Сибири» по ОФП о стажировках в НХЛ: «Осознал, что в КХЛ очень хорошие условия. В Америке практически нигде нет таких больших тренажерных залов»

Тренер «Сибири» по ОФП назвал шикарными условия для тренировок в КХЛ

– Сейчас у вас остались возможности проходить стажировки в Северной Америке?

– Такие возможности пока не получается найти. Может, в будущем удастся.

– Где были на стажировке в последний раз?

– В «Чикаго ». В плане быта осознал, что в КХЛ очень хорошие условия. Увидел американские и понял, что у нас очень высокий уровень. На примере «Сибири » могу сказать, что таких больших тренажерных залов, тем более игровых залов, практически нигде в НХЛ нет. Поэтому мы находимся в шикарных условиях. Мы должны быть довольны и пользоваться этими возможностями.

Для меня НХЛ с детства была мечтой. Соответственно, ореол чего-то невероятного присутствовал. Когда побывал там, я понял, что все плюс-минус похоже. Да, есть отличия, но несущественные. Это была полезная поездка, но не могу сказать, что она колоссально повлияла на мою жизнь, – сказал Владислав Занковец .