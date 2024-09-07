Тренер «Сибири» по ОФП о баллонах: «Есть множество научных статей, доказывающих эффективность работы с утяжелением»
– В соцсетях «Сибири» было видео, где игроки работали с баллонами. Можете ли разрушить стереотип, что от баллонов нужно отходить?
– Многие современные тренеры при подготовке спортсменов – представителей различных видов спорта используют различные виды отягощения при беге. Это широко распространено в легкой атлетике, американском футболе, хоккее.
В НХЛ во многих клубах используется система, которая называется 1080 sprint. Та же самая суть: крепится снаряжение и сопротивление создается из аппарата. Оно снижает скорость бега, и нужно прилагать гораздо больше усилий. Та же самая суть, что и при работе с баллонами: к хоккеисту крепится трос, через который аппарат создает сопротивление. Игроку необходимо прилагать гораздо больше усилий.
Смысл заключается в создании условий, при которых спортсмен будет развивать максимальную мощность. Для этого нужно подобрать отягощение, которое приведет к определенному снижению скорости.
Если, к примеру, спортсмен без внешнего сопротивления преодолевает дистанцию 10 метров за 3 секунды, то, добавив отягощение, наша задача вызвать снижение скорости на 50%, чтобы он пробегал этот отрезок за 4,5 секунды. Таким образом развивается максимальная мощность. Есть множество научных статей, которые доказывают эффективность данного подхода, – сказал Владислав Занковец.
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