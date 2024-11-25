Директор «Динамо» о чемпионате КХЛ «3х3»: «Нам это неинтересно, я не готов заниматься сейчас таким пластом работы. Если делать, то хорошо»
Ранее лига анонсировала новый турнир в формате «3 на 3». Он стартует 19 декабря, участвуют 8 команд. Планируется провести 24 тура, суперфинал состоится в июле 2025 года.
– На прошлой неделе КХЛ презентовала новый турнир 3х3. Понятно, что это пока полубукмекерская история, поэтому сотрудничающее с другой компанией «Динамо» никак не могло стать участником первого турнира. Но чисто гипотетически вам это может стать интересно в будущем?
– Если честно, то не изучал и не занимался этим вопросом. Надо более глубоко проработать эту тему. Даже регламента пока толком не знаю, видел только общие положения по заголовкам в прессе. Это краткосрочный турнир или длительный?
– Первый сезон будет длиться полгода.
– Это такой пласт работы, которым я сейчас заниматься не готов: собирать команду для 3х3, контролировать все и заниматься ей. Понимаете, не хочется собрать команду для галочки, чтобы московское «Динамо» шло на последних местах.
Если делать, то хорошо. А для этого тоже нужны ресурсы, потому что такой хоккей отличается от стандартного. Финансовые средства, человеческий ресурс, затраты времени.
Этим заниматься нужно пристально, и на данный момент нам это неинтересно, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
КХЛ запустила турнир «3 на 3» с 19 декабря. «Авангард», «Ак Барс», «Салават», «Трактор», «Металлург» и еще 3 клуба сыграют 24 тура, суперфинал – в июле
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