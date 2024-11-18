Фетисов о турнире «3 на 3»: «Для меня хоккей – это «5 на 5», я больше классик. Еще желательно вернуть красную линию»
Вячеслав Фетисов высказался о новом турнире КХЛ в формате «3 на 3».
Сегодня КХЛ объявила о создании чемпионата 3x3. В первом сезоне примут участие восемь команд из трех стран – «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Трактор», а также «Барыс» и минское «Динамо».
«Поживем – увидим. Может быть, будет что-то интересное. Но я больше классик.
Для меня хоккей – «5 на 5». Еще желательно вернуть красную линию», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
КХЛ запустила турнир «3 на 3» с 19 декабря. «Авангард», «Ак Барс», «Салават», «Трактор», «Металлург» и еще 3 клуба сыграют 24 тура, суперфинал – в июле
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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