Прищепов забил 2-й гол в сезоне АХЛ. У форварда 2+4 в 11 матчах за фарм «Колорадо»
Никита Прищепов забил второй гол в сезоне АХЛ.
Форвард «Колорадо Иглс» отличился в матче регулярного чемпионата с «Бейкерсфилдом» (4:2).
В середине второго периода россиянин вывел свою команду вперед, реализовав большинство.
В текущем сезоне АХЛ на его счету 6 (2+4) баллов в 11 играх за фарм «Эвеланш».
Напомним, что Прищепов уже вызывался в главную команду. Он провел 6 игр в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ и не набрал очков при среднем времени на льду 7:17.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
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