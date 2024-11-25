Прищепов забил 2-й гол в сезоне АХЛ. У форварда 2+4 в 11 матчах за фарм «Колорадо»

Никита Прищепов забил второй гол в сезоне АХЛ.

Форвард «Колорадо Иглс » отличился в матче регулярного чемпионата с «Бейкерсфилдом» (4:2).

В середине второго периода россиянин вывел свою команду вперед, реализовав большинство.

В текущем сезоне АХЛ на его счету 6 (2+4) баллов в 11 играх за фарм «Эвеланш ».

Напомним, что Прищепов уже вызывался в главную команду. Он провел 6 игр в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ и не набрал очков при среднем времени на льду 7:17.