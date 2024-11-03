Прищепов дебютировал в НХЛ – 2 броска и 3 хита за 13:30 против «Нэшвилла». «Колорадо» выбрал 20-летнего форварда в 7-м раунде драфта-2024
20-летний форвард «Колорадо» Никита Прищепов дебютировал в НХЛ.
Россиянин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5).
Он провел на льду 13 минут 30 секунд и отметился 2 бросками в створ и 3 силовыми приемами.
Прищепова вызвали в основу «Эвеланш» на фоне серии травм у нападающих команды.
Никита был выбран клубом из Денвера на драфте НХЛ-2024 под общим 217-м номером в 7-м раунде. До этого воспитанник «Витязя» три года провел в юниорской лиге Квебека.
В октябре он подписал контракт новичка с «Колорадо». Текущий сезон Прищепов начал в АХЛ, набрав 4 (1+3) очка в 6 матчах за «Иглс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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