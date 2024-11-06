Прищепов о вызове в НХЛ: «Я был в магазине. Звонит генменеджер: «Собирай вещи, ждем тебя на тренировке «Колорадо». Я сначала не поверил, стоял с тележкой, не понимая, что происходит»

Никита Прищепов рассказал о первом вызове в НХЛ из АХЛ.

20-летний форвард дебютировал за «Колорадо» 3 ноября.

– Как узнали о первом вызове в НХЛ?

– Я был в магазине, покупал вещи для квартиры: зеркало, вешалки, моющие средства, полотенца. Мне звонит генеральный менеджер. Он мне никогда не звонил. Я даже не предполагал, что он скажет, что меня вызвали в главную команду.

Мои одноклубники из АХЛ знают, что если звонит генменеджер, то, скорее всего, тебя вызывают. Но у меня-то это первый раз.

Я взял трубку, он спросил: «Как дела? Как себя чувствуешь? Чем занимаешься?» А потом сказал: «Собирай вещи, завтра ждем тебя на тренировке, а затем летишь в Нэшвилл».

Я так и стоял с тележкой посреди магазина, не понимая, что происходит. Сначала вообще не поверил, написал агенту, спросил, правда ли это. Он сказал: «Да, скорее всего ты едешь».

Это было днем по моему времени, а в Оренбурге уже была ночь. Но я все равно решил позвонить маме. Решил, что раз такой повод, то можно ее разбудить. Она была очень рада. Думаю, что уже после не уснула, – сказал нападающий «Колорадо» Никита Прищепов.