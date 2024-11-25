«Авангард» предложил Пелино войти в тренерский штаб. 65‑летний специалист склоняется к отказу («Матч ТВ»)
«Авангард» предложил Майклу Пелино войти в тренерский штаб.
По информации «Матч ТВ», 65‑летний специалист склонен к тому, чтобы отказаться из‑за семейных обстоятельств.
Пелино работал в Фонбет чемпионате КХЛ, являясь ассистентом в «Металлурге», «Авангарде», «Локомотиве» и «Ак Барсе», а также возглавляя «Локомотив» во второй половине сезона‑2019/20.
В прошлом сезоне канадец был главным тренером сборной Италии. В декабре он возглавит сборную легионеров КХЛ на Кубке Первого канала.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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