Кинэн и Пелино возглавят сборную легионеров КХЛ на Кубке Первого канала
Турнир с участием «России 25», Беларуси и Казахстана пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
75-летний Кинэн в 2014 году привел «Металлург» к первому Кубку Гагарина в истории.
Пелино дважды выигрывал Кубок Гагарина с клубом из Магнитогорска в 2014 и 2016 годах в качестве ассистента. Кроме «Металлурга», тренер работал в «Авангарде», «Локомотиве» и «Ак Барсе».
«Мы с воодушевлением ждем начала Кубка Первого канала и работы со сборной легионеров. Это будет интересный международный турнир с участием сильных сборных из России, Казахстана и Беларуси.
У нас будет немного времени на работу с командой, но мы сделаем все, чтобы ребята смогли показать хороший хоккей и быть конкурентными на этом турнире.
С нетерпением жду поездки в Россию и буду рад встретить старых друзей», – сказал Майк Кинэн.
Третьяк о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Это будет интересно и для болельщиков, и для молодых хоккеистов, которые будут играть в команде Ротенберга»
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