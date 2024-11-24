Третьяк о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Это будет интересно и для болельщиков, и для молодых хоккеистов, которые будут играть в команде Ротенберга»

Владислав Третьяк высказался об участии легионеров КХЛ в Кубке Первого канала.

«В прошлом году у нас участвовала команда игроков из Всероссийской хоккейной лиги, и она преподнесла сюрпризы, обыграла белорусов.

Мы всегда хотим пробовать что-то новое, чтобы привлечь болельщиков.

Сборная легионеров КХЛ – это идея лиги. Считаю, что это будет интересно: и для болельщиков, и для молодых хоккеистов, которые будут играть в команде Романа Ротенберга », – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.