Третьяк о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Это будет интересно и для болельщиков, и для молодых хоккеистов, которые будут играть в команде Ротенберга»
Владислав Третьяк высказался об участии легионеров КХЛ в Кубке Первого канала.
«В прошлом году у нас участвовала команда игроков из Всероссийской хоккейной лиги, и она преподнесла сюрпризы, обыграла белорусов.
Мы всегда хотим пробовать что-то новое, чтобы привлечь болельщиков.
Сборная легионеров КХЛ – это идея лиги. Считаю, что это будет интересно: и для болельщиков, и для молодых хоккеистов, которые будут играть в команде Романа Ротенберга», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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