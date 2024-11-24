Владислав Третьяк: «Боимся, что с драфтом КХЛ клубы более не будут выделять деньги на развитие школ. Зачем тратиться на молодых, если можно просто получить? Мы не НХЛ, не надо их копировать»
Владислав Третьяк высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.
Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
Федерация хоккея России выступила против возвращения драфта.
«Мы боимся, что с драфтом КХЛ клубы более не будут выделять деньги на развитие школ. Зачем тратиться на молодых, если можно просто получить?
Мы не НХЛ, не надо их полностью копировать. У нас другая система», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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