Владислав Третьяк: «Боимся, что с драфтом КХЛ клубы более не будут выделять деньги на развитие школ. Зачем тратиться на молодых, если можно просто получить? Мы не НХЛ, не надо их копировать»

Владислав Третьяк высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

Федерация хоккея России выступила против возвращения драфта.

«Мы боимся, что с драфтом КХЛ клубы более не будут выделять деньги на развитие школ. Зачем тратиться на молодых, если можно просто получить?

Мы не НХЛ , не надо их полностью копировать. У нас другая система», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .