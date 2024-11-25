Директор «Динамо» о Комтуа: «Судьи считают его провокатором, кажется. Мы не любили, если против нас канадцы так играли. Противные, лезут под кожу, постоянные стычки»

Алексей Сопин высказался об игре форварда Максима Комтуа.

В 23 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ 25-летний канадец набрал 15 (6+9) очков при 22 минутах штрафа.

– Вам не показалось, что Макс настолько ярко ворвался в КХЛ, что его моментально взяли на заметку арбитры, начав немного воспитывать?

– Думаю, за ним есть пристальное внимание. Мне кажется, что судьи считают его провокатором и порой не реагируют на микронарушения против него. В поездке был момент, когда против Макса сыграли грубо и нарушили правила, но судьи не среагировали, потому что настороженно к нему относятся.

Это понятно. Приехал парень и с лета начал играть в такой хоккей… Давайте говорить честно: когда наша сборная играла против канадцев или чехов, мы не любили, если против нас так играли. Противные, лезут под кожу, постоянные стычки.

А тут Макс начал играть в таком же стиле против наших соперников, поэтому судьи иногда смотрят сквозь пальцы на действия против него, – сказал спортивный директор «Динамо».