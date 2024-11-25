Кожевников о серии побед «Динамо»: «Кудашов подкрутил две линии – вратарскую и легионерскую. Есть вопросы по обороне – Кудашов-младший не выделяется, но играет»
– Рад за «Динамо», выдало победную серию, вернулось в большую западную пятерку. У меня внуки играют в «Динамо», пусть и в футболе, краем глаза за бело-голубыми слежу.
– За счет чего «Динамо» поднялось?
– Тренеру Кудашову удалось подкрутить две линии – вратарскую и легионерскую, сразу пришла стабильность. Вообще Кудашов – цепкий тренер, хотя в «Динамо» всегда много давления и критики со стороны. Из последней – вопросы по обороне.
– Какие?
– В системе «Динамо» выросли интересные защитники – например, Шараканов, Паталаха, Кудашов. Но всех не подпускают, а отдают в другие клубы, в аренду – кроме Кудашова-младшего, который пока не выделяется, но получает место в составе.
Естественно, тут же косые взгляды в сторону главного тренера. Как и в эпопее с форвардом Рябкиным, который где-то внутри команды почему-то потерялся.
Понятно, что пока есть результат, эти взгляды отбиваются. Но ситуация скользкая, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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