Кожевников о серии побед «Динамо»: «Кудашов подкрутил две линии – вратарскую и легионерскую. Есть вопросы по обороне – Кудашов-младший не выделяется, но играет»

Александр Кожевников высказался о последних успехах московского «Динамо».

– Рад за «Динамо », выдало победную серию, вернулось в большую западную пятерку. У меня внуки играют в «Динамо», пусть и в футболе, краем глаза за бело-голубыми слежу.

– За счет чего «Динамо» поднялось?

– Тренеру Кудашову удалось подкрутить две линии – вратарскую и легионерскую, сразу пришла стабильность. Вообще Кудашов – цепкий тренер, хотя в «Динамо» всегда много давления и критики со стороны. Из последней – вопросы по обороне.

– Какие?

– В системе «Динамо» выросли интересные защитники – например, Шараканов , Паталаха, Кудашов. Но всех не подпускают, а отдают в другие клубы, в аренду – кроме Кудашова-младшего, который пока не выделяется, но получает место в составе.

Естественно, тут же косые взгляды в сторону главного тренера. Как и в эпопее с форвардом Рябкиным , который где-то внутри команды почему-то потерялся.

Понятно, что пока есть результат, эти взгляды отбиваются. Но ситуация скользкая, – сказал двукратный олимпийский чемпион.