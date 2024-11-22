Кудашов после 4:3 с «Динамо» Минск: «Кому этот Кубок Континента нужен-то? Все хотят другой трофей, включая нас»

Алексей Кудашов прокомментировал победу над минским «Динамо».

«Динамо» обыграло минский клуб со счетом 4:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хочу поблагодарить всех болельщиков соперника – отличный праздник сегодня получился, 1000-й матч у минского «Динамо», 78 лет у нас. Я думаю, всем понравилось.

– Последние матчи московского «Динамо» складываются как спектакли. Такое ощущение, что вы играете не только на результат, но и на зрителя, чтобы сделать это центральной постановкой с красивым хэппи-эндом. Ставите ли вы такую задачу?

– Нет, не ставим. Мне было бы более спокойно, да и всем игрокам, если бы была более строгая игра, которая гарантированно приносит результат. Поэтому мы к этому стремимся. Надо отдать должное сопернику, который здорово начал встречу, забил хорошие голы.

И у нас случалось плохое в начале игры, но минское «Динамо» здорово играло, поэтому пришлось отыгрываться, здесь никакого сценария. Мы счастливы, что отыгрались, потому что половину игры у нас мало было для этого шанса.

– Сам фактор того, что у Минска 1000-я игра, а у вас 78-летие клуба, создавал какое-то давление на игроков?

– Да нет. 1000-ю игру многие играют, куда деваться, она все равно будет. У кого-то была, у кого-то будет. Наоборот, плохо, что она только сегодня состоялась, у всех давно она была. 78-летие тоже было или будет у многих. Это те даты, которые обязательные, это не то, что чего-то достиг.

– Верите ли вы в мистику, что как только приезжаете в Минск – забрасывает Кирилл Готовец? На родной земле белорусы, видимо, работают лучше.

– Верю! Генеральный директор клуба, три тренера, игроки – все здорово работают у «Динамо» Москва ! Все граждане Беларуси хорошо работают в нашем Клубе (смеется).

– Что вы говорили своей команде во втором перерыве?

– Важно было сказать, что нужно играть до конца. Производится анализ соперника, и он показывал, что минское «Динамо», бывало, проигрывало «свои» матчи, ведя в счете, или выигрывало, изначально проигрывая. Это команда, которая на данном этапе не всегда доводит игру до конца, поэтому постарались сыграть на этом.

– У минчан была аналогичная ситуация недавно, когда, проигрывая «Витязю», они смогли отыграться. Тогда говорили, что решающую роль сыграла разница в классе команд. Можно ли сказать то же самое о московском «Динамо» применительно к минчанам?

– Ни в коем случае. Минск хорошо укомплектован и подготовлен. Хорошая поддержка болельщиков. Я не вижу здесь слабых мест. Повторюсь, я благодарен игрокам за то, что они нашли силы и мотивацию, что в сложной ситуации переломили ход игры.

– В прошлом сезоне вы выиграли Кубок Континента. Есть ли задача у команды повторить это достижение в этом сезоне?

– Кому этот Кубок Континента нужен-то? Он нужен только для посева в плей-офф. Все команды в этой Лиге другой кубок хотят выиграть, включая нас, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов .