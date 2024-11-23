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  • Вячеслав Козлов о Рябкине: «Он не готов к КХЛ – не только мое мнение, но всех тренеров. По скорости пока не успевает. Он сказал: «Я лучше здесь буду сидеть, чем в молодежке»
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Вячеслав Козлов о Рябкине: «Он не готов к КХЛ – не только мое мнение, но всех тренеров. По скорости пока не успевает. Он сказал: «Я лучше здесь буду сидеть, чем в молодежке»

Вячеслав Козлов поделился мыслями относительно Ивана Рябкина.

– Некоторое время назад обсуждали ваши слова о молодом игроке «Динамо» Иване Рябкине. С этих пор удалось с ним пообщаться и обсудить эту ситуацию?

– Нет, он был в расположении сборной. Мы увидели его на предсезонке в Минске. Он забил голы, отдал передачу, но это летний хоккей и это ничего не значит. Это не говорит о том, что игрок готов уже к КХЛ.

После предсезонки мы дали ему несколько шансов проявить себя. Я понимаю, что, будучи 13-м нападающим, очень тяжело заходить в игру, но от нас требуют результат.

То, что он не готов к КХЛ, – это не только мое мнение, но и мнение всех тренеров. Да, он талантливый и у него есть какие-то качества, которых нет у других, но по физике, по скорости он пока не успевает.

– Преддрафтовые рейтинги, внимание из-за океана кружит голову молодым игрокам?

– Не могу сказать, потому что когда я рос, то даже не знал, что на драфт попал.

Сейчас это все поменялось, но если ты хочешь становиться топовым игроком, ты должен через все это проходить – и критику, и похвалы.

Сейчас такая жизнь: ты на виду, за тобой следят. У меня был с ним разговор, когда его спустили в молодежку.

Я ему сказал: «Как ты хочешь попасть на драфт, если ты не играешь?». Он ответил: «Я лучше здесь буду сидеть, чем в молодежке».

На что я сказал: «Здесь ты сидишь, потому что не подходишь, а там – потому что не выполняешь требования тренера. Чтобы тебя задрафтовали, на тебя должны смотреть. Не важно, где ты играешь, в МХЛ или ВХЛ, ты должен показывать результат. За былые заслуги тебя никто не выберет на драфте», – сказал тренер «Динамо» Вячеслав Козлов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoВячеслав Козлов
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logoДинамо Москва
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