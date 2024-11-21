Давыдов о «Динамо»: «Кудашову к ноябрю удалось взять ситуацию под контроль. Появилась стабильность, нашли свои роли легионеры, подтянулась молодежь»

Виталий Давыдов высказался о победе «Динамо» в матче с «Сибирью» (4:2).

– С нетерпением ждал возвращения родной команды из турне по Востоку и Сибири. В этом сезоне мягкое расписание – и «Динамо» получило возможность спокойно подготовиться к игре с «Сибирью ». Мне эта игра понравилась – не только победным счетом, но и содержанием.

– Чем конкретно?

– Было видно, что «Сибирь» попыталась убрать наши лучшие качества – прежде всего скорость. Первые два периода получились очень быстрыми, даже сумбурными. Но на всю игру соперника чуть не хватило – при счете 1:1 в третьем периоде наш мастер Гусев забил ключевой гол.

– Первые два месяца «Динамо» балансировало на границе кубковой восьмерки Запада, а теперь уже третье...

– Леше Кудашову и его штабу к ноябрю удалось взять ситуацию под контроль. Появилась стабильность, нашли свои роли легионеры, подтянулась молодежь. Как небольшой итог – четыре победы подряд .

Вратарей можно хвалить только по итогам сезона, но и в эту линию начала приходить уверенность. Постепенно осваивается с ролью первого номера Моторыгин , но и Миска неплохо провел свой последний матч.

– Что скажете о «Сибири»?

– Мне понравилась эта команда. Чувствовалась тренерская рука Вадика Епанчинцева, было видно, как команда хочет играть и нейтрализовать преимущество «Динамо» в скорости.

Отмечу и хороший настрой, который в первую очередь зависит от тренеров, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов .