Давыдов о «Динамо»: «Кудашову к ноябрю удалось взять ситуацию под контроль. Появилась стабильность, нашли свои роли легионеры, подтянулась молодежь»
– С нетерпением ждал возвращения родной команды из турне по Востоку и Сибири. В этом сезоне мягкое расписание – и «Динамо» получило возможность спокойно подготовиться к игре с «Сибирью». Мне эта игра понравилась – не только победным счетом, но и содержанием.
– Чем конкретно?
– Было видно, что «Сибирь» попыталась убрать наши лучшие качества – прежде всего скорость. Первые два периода получились очень быстрыми, даже сумбурными. Но на всю игру соперника чуть не хватило – при счете 1:1 в третьем периоде наш мастер Гусев забил ключевой гол.
– Первые два месяца «Динамо» балансировало на границе кубковой восьмерки Запада, а теперь уже третье...
– Леше Кудашову и его штабу к ноябрю удалось взять ситуацию под контроль. Появилась стабильность, нашли свои роли легионеры, подтянулась молодежь. Как небольшой итог – четыре победы подряд.
Вратарей можно хвалить только по итогам сезона, но и в эту линию начала приходить уверенность. Постепенно осваивается с ролью первого номера Моторыгин, но и Миска неплохо провел свой последний матч.
– Что скажете о «Сибири»?
– Мне понравилась эта команда. Чувствовалась тренерская рука Вадика Епанчинцева, было видно, как команда хочет играть и нейтрализовать преимущество «Динамо» в скорости.
Отмечу и хороший настрой, который в первую очередь зависит от тренеров, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
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