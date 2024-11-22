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«Динамо» Москва выиграло 5-й матч подряд. Команда Кудашова отыгралась с 0:3 в игре с минским «Динамо»

«Динамо» Москва выиграло пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова обыграла минское «Динамо» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Московский клуб отыгрался с 0:3.

Авторами шайб стали Артем Михеев, Кирилл Готовец и Никита Гусев, сделавший дубль.

На данный момент московское «Динамо» занимает третье место в таблице Запада, набрав 39 очков после 29 игр.

В следующей игре, 26 ноября, команда встретится с «Локомотивом».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoДинамо Москва
logoДинамо Минск
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoКирилл Готовец
logoНикита Гусев
logoАртем Михеев
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