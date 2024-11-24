Третьяк о травме Овечкина: «Я позвонил ему, пожелал быстрейшего восстановления. Он красавец в этом году. Просто потрясающе начал сезон»

Владислав Третьяк высказался о травме Александра Овечкина.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Не собьет ли травма настрой Овечкина на рекорд?

– В такой ситуации мы можем пожелать ему только здоровья. Все будет зависеть от этого.

Я позвонил ему, пообщался, пожелал Александру здоровья и быстрейшего восстановления. Он красавец в этом году. Просто потрясающе начал сезон.

Много зависит от врачей, как он восстановится, повлияет ли травма на дальнейшую игру Саши. Все-таки травма серьезная. Давайте пожелаем Александру удачи, и чтобы врачи над ним поколдовали так, чтобы он успешно вернулся в строй, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.