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Воробьев покинет СКА. Он хочет постоянное время в топ-6 в команде, которая будет бороться за Кубок Гагарина (Артур Хайруллин)

Михаил Воробьев в ближайшее время покинет СКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, СКА в ближайшее время покинет нападающий Михаил Воробьев.

Ключевое в потенциальном уходе Михаила Воробьева – желание самого игрока. Он хочет постоянное игровое время в топ-6 в команде, которая будет бороться за кубок», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне нападающий провел 23 матча и набрал 12 (5+7) очков при среднем игровом времени 15:49.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoМихаил Воробьев
возможные переходы
logoКХЛ
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logoСпорт-Экспресс
logoКубок Гагарина
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