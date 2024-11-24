Воробьев покинет СКА. Он хочет постоянное время в топ-6 в команде, которая будет бороться за Кубок Гагарина (Артур Хайруллин)
Михаил Воробьев в ближайшее время покинет СКА.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«По моей информации, СКА в ближайшее время покинет нападающий Михаил Воробьев.
Ключевое в потенциальном уходе Михаила Воробьева – желание самого игрока. Он хочет постоянное игровое время в топ-6 в команде, которая будет бороться за кубок», – написал Хайруллин.
В нынешнем сезоне нападающий провел 23 матча и набрал 12 (5+7) очков при среднем игровом времени 15:49.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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