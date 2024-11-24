Воробьев покинет СКА. Он хочет постоянное время в топ-6 в команде, которая будет бороться за Кубок Гагарина (Артур Хайруллин)

Михаил Воробьев в ближайшее время покинет СКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, СКА в ближайшее время покинет нападающий Михаил Воробьев .

Ключевое в потенциальном уходе Михаила Воробьева – желание самого игрока. Он хочет постоянное игровое время в топ-6 в команде, которая будет бороться за кубок», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне нападающий провел 23 матча и набрал 12 (5+7) очков при среднем игровом времени 15:49.