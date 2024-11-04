Ротенберг о подсечке в игре с «Куньлунем»: «Пока Воробьев лежал и апеллировал к судьям, человек вышел один в ноль. Такая же ситуация в овертайме. Какой в этом смысл? Нельзя искать справедливость, надо в играть»

Роман Ротенберг высказался о действиях Михаила Воробьева в игре с «Куньлунем».

Сегодня СКА проиграл китайскому клубу в овертайме со счетом 1:2.

«Сегодня было очень много борьбы. Я еще раз говорю: нельзя расстраиваться нашим ребятам, искать справедливость. Мы, кстати, с Мишей Воробьевым это обсудили. Там был момент в первом периоде. Была подсечка, но такое бывает. Судья не все видит – это человеческий фактор.

Пока Миша лежал, пытался апеллировать к судьям, человек вышел один в ноль. Хорошо, что здорово сыграл наш вратарь.

И такая же ситуация в овертайме на вбрасывании. Если посмотрите на этот момент – Воробьев просто лежит и его держит человек, а он пытается апеллировать к судье. Ну, какой в этом смысл? Надо в хоккей играть.

Надо в хоккей играть, что бы ни происходило, играть до конца», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Роман Ротенберг: «Советую игрокам СКА перестать разговаривать с судьями. Беру это на себя. Были споры со стороны хоккеистов сегодня, я извинился перед арбитрами»