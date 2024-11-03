Ротенберг о Воробьеве: «В таком тонусе он один из лучших игроков КХЛ – 100%. Он здорово тренировался и не искал оправданий. Мог стать героем, но бросил чуть-чуть выше – это хоккей»
В матче Фонбет чемпионата КХЛ СКА проиграл со счетом 2:4. 27-летний воспитанник «Салавата» провел на льду 19 минут и 13 секунд и не набрал очков.
В этом сезоне на счету Воробьева 9 (4+5) баллов за результативность в 18 играх.
– Сегодня звено Михаила Воробьева проводило на льду очень много времени. Вы Михаила специально поставили под Уфу, потому что понимали, что для него этот матч особенный?
– Миша мог стать героем игры, в конце он имел шанс забить. Молодец, что взял на себя такой риск, но бросил чуть-чуть выше перекладины. Тут уже оправданный риск. Шайба вышла – это хоккей.
Миша заслужил своей работой. Он какое-то время не играл, но здорово тренировался и не искал каких-то оправданий. Просто тренировался, работал. Мы видим, что он добавил и заслуженно играет много – и в меньшинстве, и в большинстве, и выходит «6 на 5», «6 на 4».
Когда Воробьев в таком тонусе, он один из лучших игроков лиги – это сто процентов. Но в это же время есть что улучшить – реализацию. Пожелаю Мише, чтобы в следующей игре он реализовал свой момент, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг: «В сборной СССР каждый был оснащен на 100%. Великий ЦСКА всегда играл с шайбой и больше всех забивал. СКА и «Салават» идут в этом направлении»
Роман Ротенберг: «У Заврагина нет слабых сторон. Может, когда-то были, но для этого у СКА есть тренерский штаб»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий