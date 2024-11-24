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  • Епанчинцев об 1:3 от «Металлурга»: «Соперник был свежее. Мы не заработали удаления. Они идут от активных действий, а этого не хватало»
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Епанчинцев об 1:3 от «Металлурга»: «Соперник был свежее. Мы не заработали удаления. Они идут от активных действий, а этого не хватало»

Вадим Епанчинцев высказался после матча против «Металлурга» (1:3).

«Соперник был свежее нашей команды, особенно первые два периода. А третий «засушил». Хотя были попытки, подходы, но этого мало.

Мы не заработали удаления. Они идут от активных действий, а этого не хватало.

Антон Красоткин был травмирован, сейчас начинает тренироваться: крутит велосипед, выходит с резервом на лед. В этом и предыдущем матчах он был резервным вратарем, надеемся на него.

Два удаления за нарушение численного состава – перебор. Мы не досмотрели, хотя это не наша ошибка, смотреть кого меняешь. Может быть, это от большого желания», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСибирь
logoКХЛ
logoВадим Епанчинцев
logoМеталлург Мг
logoАнтон Красоткин
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