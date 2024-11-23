  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергей Зубов о 2:4 от «Сибири»: «Закономерный итог. Дисциплина в который раз подводит «Сочи»
0

Сергей Зубов о 2:4 от «Сибири»: «Закономерный итог. Дисциплина в который раз подводит «Сочи»

Сергей Зубов оценил поражение от «Сибири» (2:4).

«Неплохой первый период. По счету неплохой, по содержанию – не хватило все равно остроты, не хватило бросков, давления на вратаря соперников. А во втором периоде дисциплина… Дисциплина в который раз нас подводит, подводят ребята, которые неоднократно это уже делали. 

Команда соперника показала, как надо двигать шайбу и как надо бросать. У них защитник, если я не ошибаюсь, восемь раз бросил по нашим воротам, и это были плотные броски. А мы играем в пасик, ищем непонятные передачи вместо того, чтобы давить на вратаря, доставлять шайбу, делать больно. Закономерный итог», – сказал тренер «Сочи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoСочи
logoСергей Зубов
logoСибирь
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Епанчинцев о 4:2 с «Сочи»: «У «Сибири» была психологическая яма, 15 периодов форварды не забивали при хорошей игре. Сегодня нашли те моменты и шансы»
вчера, 22:02
КХЛ. «Сибирь» обыграла «Сочи», «Динамо» Минск проиграло «Динамо» Москва, «Авангард» победил «Адмирал»
68вчера, 18:59
Александр Хохлачев: «Ко мне не было серьезных претензий со стороны штаба «Амура». Единственное – не набирал очки, не забивал. По игре и самоотдаче вопросов не возникало»
521 ноября, 07:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Виннипег», «Анахайм» сыграет с «Баффало»
24вчера, 22:00
Пока Овечкин восстанавливается после травмы, пройдите тест про Александра
вчера, 21:30Спецпроект
Третьяк об Овечкине: «Я бы справился с его броском 40 лет назад, сегодня уже нет – шайба летит как пуля. Раньше Александр столько бы не забросил, прогресса добились за счет изменения клюшек»
26вчера, 21:08
Фетисов о работе тренером: «Было несколько предложений в НХЛ, но Путин позвал возглавить российский спорт. Нельзя было не согласиться»
37вчера, 20:51
Кудашов после 4:3 с «Динамо» Минск: «Кому этот Кубок Континента нужен-то? Все хотят другой трофей, включая нас»
1вчера, 20:31
Тамбиев – журналистам: «Сидите и балдеете. Слетайте хоть раз на Дальний Восток и обратно, посмотрю, как будете играть. «Адмирал» весь сезон так летает»
14вчера, 20:05
Владислав Третьяк: «В НХЛ 10 наших голкиперов, такого не было никогда. В СССР не было специализированных наставников для вратарей, это мы переняли в США»
4вчера, 19:50
Крикунов о травме Овечкина: «Может потерять кондиции, но он волевой, мощный. Начнет готовиться через 4 недели, надо забить хотя бы голов 20»
4вчера, 19:33
Меркли перейдет в «Авангард» из «Куньлуня» («СЭ»)
24вчера, 18:59
КХЛ. «Сибирь» обыграла «Сочи», «Динамо» Минск проиграло «Динамо» Москва, «Авангард» победил «Адмирал»
68вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Епанчинцев о 4:2 с «Сочи»: «У «Сибири» была психологическая яма, 15 периодов форварды не забивали при хорошей игре. Сегодня нашли те моменты и шансы»
вчера, 22:02
Мальцев о травме Овечкина: «Надо ему в церковь сходить и свечку поставить! Он мог за этот месяц как раз побить рекорд»
3вчера, 21:52
Козлов о Могильном: «Примут в Зал славы, надеюсь. Какой у тебя паспорт, не имеет значения. НХЛ не политизирована, россияне ведь играют, попадают на драфт»
вчера, 21:37
Маркстрем – 3-й вратарь из Швеции с 500 играми в НХЛ после Лундквиста и Томми Сало
2вчера, 21:26
Костюченок о 1-й победе «Амура» за 15 игр: «Довольны, прервали серию неудач. Мы никому не проигрывали по движению, броскам и моментам – просто не могли забить»
вчера, 20:17
«Вегас» продлил контракт с Хауденом на 5 лет. Кэпхит – 2,5 млн долларов
1вчера, 19:20
Звягин о большинстве «Авангарда»: «Это проблема, которую стараемся решить. У нас большая ротация, сочетания немного не сыграны. Это накладывает негатив»
4вчера, 18:30
Юрий Новиков: «Пол зарплат в КХЛ нужно отменить. Это дело клубов, сколько платить. Этот вопрос нужно решать по-государственному»
6вчера, 16:59
Минское «Динамо» проводит 1000-й матч в КХЛ в специальных джерси: «Цифра 1000 имеет принт, состоящий из фамилий всех игроков, выступавших за клуб»
2вчера, 16:22Фото
Вячеслав Козлов о погоне Овечкина за Гретцки: «За два года точно побьет рекорд. Это важно для всего хоккея и его популяризации»
вчера, 15:59