Сергей Зубов о 2:4 от «Сибири»: «Закономерный итог. Дисциплина в который раз подводит «Сочи»

Сергей Зубов оценил поражение от «Сибири» (2:4).

«Неплохой первый период. По счету неплохой, по содержанию – не хватило все равно остроты, не хватило бросков, давления на вратаря соперников. А во втором периоде дисциплина… Дисциплина в который раз нас подводит, подводят ребята, которые неоднократно это уже делали.

Команда соперника показала, как надо двигать шайбу и как надо бросать. У них защитник, если я не ошибаюсь, восемь раз бросил по нашим воротам, и это были плотные броски. А мы играем в пасик, ищем непонятные передачи вместо того, чтобы давить на вратаря, доставлять шайбу, делать больно. Закономерный итог», – сказал тренер «Сочи ».