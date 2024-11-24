«Металлург» одержал 6-ю победу в 8 матчах. «Сибирь» проиграла 11 из 13 последних встреч

«Металлург» обыграл «Сибирь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Магнитогорске и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

«Металлург » выиграл шестую игру из последних восьми. Команда находится на пятом месте в Восточной конференции, набрав 33 очка за 31 матч.

«Сибирь » проиграла 11 из 13 последних матчей. Новосибирцы занимают восьмое место на Востоке, имея 25 очков после 28 проведенных встреч.

Дальше магнитогорцы дома сыграют с «Авангардом» 26 ноября, «Сибирь» примет «Барыс» 27 ноября.

Владислав Третьяк: «КХЛ показывает уровень НХЛ по накалу борьбы. Команды подравнялись, результаты непредсказуемы. Те же «Сочи» с «Куньлунем» преподносят сюрпризы»