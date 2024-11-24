«Металлург» одержал 6-ю победу в 8 матчах. «Сибирь» проиграла 11 из 13 последних встреч
«Металлург» обыграл «Сибирь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Магнитогорске и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
«Металлург» выиграл шестую игру из последних восьми. Команда находится на пятом месте в Восточной конференции, набрав 33 очка за 31 матч.
«Сибирь» проиграла 11 из 13 последних матчей. Новосибирцы занимают восьмое место на Востоке, имея 25 очков после 28 проведенных встреч.
Дальше магнитогорцы дома сыграют с «Авангардом» 26 ноября, «Сибирь» примет «Барыс» 27 ноября.
Владислав Третьяк: «КХЛ показывает уровень НХЛ по накалу борьбы. Команды подравнялись, результаты непредсказуемы. Те же «Сочи» с «Куньлунем» преподносят сюрпризы»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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