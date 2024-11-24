Разин о 6 победах в 8 матчах: «Неплохой результат, но реализация хромает, из-за этого присутствует нервозность. Надо немного раскрепоститься»

Андрей Разин прокомментировал победу в матче против «Сибири» (3:1).

«Молодцы, что сыграли дисциплинированно. Психологическое состояние команды сейчас не лучшее, хотя мы выиграли последние шесть из восьми матчей. Это неплохой результат, но реализация хромает, из-за этого присутствует нервозность.

Победы даются тяжело, надо немного раскрепоститься, чтобы стало полегче.

Отличная дисциплина, учли урок прошлого матча с «Сибирью», когда привозили себе голы. Сыграли строго и надежно.

Вовченко в последних матчах набрал кондиции, которые были до травмы. Их тройка в каждой игре создает моменты, но реализация хромает. Когда забиваешь гол, тебя это вдохновляет. Он провел один из лучших матчей: и забил, и в обороне отрабатывал.

Пресс и Михайлис пропустили матч из-за ротации», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин .

«Металлург» одержал 6-ю победу в 8 матчах. «Сибирь» проиграла 11 из 13 последних встреч