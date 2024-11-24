Разин о 6 победах в 8 матчах: «Неплохой результат, но реализация хромает, из-за этого присутствует нервозность. Надо немного раскрепоститься»
«Молодцы, что сыграли дисциплинированно. Психологическое состояние команды сейчас не лучшее, хотя мы выиграли последние шесть из восьми матчей. Это неплохой результат, но реализация хромает, из-за этого присутствует нервозность.
Победы даются тяжело, надо немного раскрепоститься, чтобы стало полегче.
Отличная дисциплина, учли урок прошлого матча с «Сибирью», когда привозили себе голы. Сыграли строго и надежно.
Вовченко в последних матчах набрал кондиции, которые были до травмы. Их тройка в каждой игре создает моменты, но реализация хромает. Когда забиваешь гол, тебя это вдохновляет. Он провел один из лучших матчей: и забил, и в обороне отрабатывал.
Пресс и Михайлис пропустили матч из-за ротации», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
«Металлург» одержал 6-ю победу в 8 матчах. «Сибирь» проиграла 11 из 13 последних встреч
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий