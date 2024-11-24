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Монтгомери возглавил «Сент-Луис», подписав контракт на 5 лет. Бэннистер уволен

Джим Монтгомери назначен главным тренером «Сент-Луиса».

55-летний специалист заменил Дрю Бэннистера, который был уволен.

Монтгомери подписал контракт с «Блюз» на 5 лет. Напомним, 20 ноября он был уволен с поста главного тренера «Бостона».

Джим Монтгомери уже работал в «Сент-Луисе». С 2020 по 2022 он был помощником главного тренера клуба. 

Бэннистер возглавлял «Сент-Луис» с декабря 2023 года.

В нынешнем сезоне команда проиграла 13 из 22 матчей и идет на 13-м месте в таблице Западной конференции, набрав 19 очков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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