Цыплаков сделал ассист в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Айлендерс» с 11 (2+9) очками делит 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков

Максим Цыплаков набрал 11-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.

Нападающий «Айлендерс » отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (3:1).

В активе 26-летнего россиянина стало 11 (2+9) очков за 21 игру в дебютном сезоне при полезности «плюс 4» и среднем времени на льду 16:38.

Цыплаков делит третье место в гонке бомбардиров среди новичков лиги с защитником «Монреаля» Лэйном Хатсоном (11 баллов в 20 играх, 0+11).

Лидирует форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (16 очков в 19 играх, 9+7), на втором месте – Логан Станковен из «Далласа» (15 очков в 19 матчах, 4+11).